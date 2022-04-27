Торговые центры Екатеринбурга могут превратиться в ярмарки

Представители ТЦ не исключают, что могут вернуться времена ярмарок и «челноков» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уход крупных западных компаний одежды может привести к тому, что в торговых центрах могут появиться ярмарки. Об этом заявил директор ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев в ходе обсуждения на круглом столе «Торговые центры в новых экономических реалиях: проблемы, решения, перспективы».

«Если плохой сценарий реализуется, то действительно будут ярмарки-развалы. У нас есть индийская ярмарка, уже год работает, но ни тепло от нее ни холодно», — сообщил директор «Гринвича» и «Пассажа». Также он допускает возможность появления «челноков» (людей, которые привозили товары из-за рубежа в 1990-е годы — прим. ред.).

С ним согласен и директор «Управляющей компании «Гермес Плаза-Сервис» Андрей Шефер. Он считает, что сейчас формируется ситуация, которую можно обрисовать как «вперед в прошлое». «Дима [Сарапульцев] обрисовал эту ситуацию очень верно. То, где мы сейчас находимся, это еще благостная ситуация», — уверен Шефер. Он не исключает, что в будущем ушедшие компании будут работать на условии франчайзинга или появится вариант «челноков», но в более цивилизованном виде.

Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) приостановили работу в России из-за начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации Украины. При этом сотрудники магазинов узнали о закрытии магазинов из СМИ.