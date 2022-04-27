Магазины OBI назвали дату возвращения в Екатеринбург

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Второй день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, obi, промтовары, оби, промышленные товары, пустой город
Магазины после почти двухмесячного перерыва откроются вновь 5 мая Фото:
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Магазины OBI в ТРЦ «Мега» и «Карнавал» в Екатеринбурге вновь откроются в начале мая. Об этом стало известно из информации на официальном сайте строительного гипермаркета.

«Гипермаркеты OBI возобновляют работу», — говорится в сообщении на сайте магазина. Уточняется, что дата открытия магазинов 5 мая.

Ранее стало известно, что гипермаркеты OBI закрываются из-за решения руководства в ходе западных санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Магазины в Екатеринбурге закрыли для посетителей свои двери 17 марта. Следом стало известно, что магазины в России будут снова открыты — один из сотрудников OBI в России рассказал, что гипермаркеты откроются вновь в конце апреля-начале мая. Официально о возобновлении работы стало известно 26 апреля.

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Магазины OBI в ТРЦ «Мега» и «Карнавал» в Екатеринбурге вновь откроются в начале мая. Об этом стало известно из информации на официальном сайте строительного гипермаркета. «Гипермаркеты OBI возобновляют работу», — говорится в сообщении на сайте магазина. Уточняется, что дата открытия магазинов 5 мая. Ранее стало известно, что гипермаркеты OBI закрываются из-за решения руководства в ходе западных санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Магазины в Екатеринбурге закрыли для посетителей свои двери 17 марта. Следом стало известно, что магазины в России будут снова открыты — один из сотрудников OBI в России рассказал, что гипермаркеты откроются вновь в конце апреля-начале мая. Официально о возобновлении работы стало известно 26 апреля.
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