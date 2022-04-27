Путин пообещал молниеносный удар по вмешавшимся в спецоперацию РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине — удары будут молниеносными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ России будет молниеносным. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны и будут создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым», — сказал Путина на совете законодателей РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ России будет молниеносным. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны и будут создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым», — сказал Путина на совете законодателей РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...