Енина вызывают на допрос в Следственный комитет 28 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургского журналиста Евгения Енина вызывают в Следственный комитет. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Как думаете, сушить сухари? Но завтра к ним не поеду, не до СК. Мне завтра Медиафорум вести, какие опросы, некогда», — написал ведущий телеканала ОТВ в посте. Согласно документу, Енина приглашают 28 апреля в Следственный комитет к старшему следователю для дачи показаний.

Мы обратились за комментарием к Евгению Енину. Он подтвердил, что действительно не собирается идти на встречу и не знает, по какой причине его могли вызывать на допрос.

Ранее директора издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову вызвали для составления протокола за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как пояснила сама издатель, она не понимает о какой дискредитации идет речь, т. к. издание не пишет о спецоперации на Украине. Также в полиции ей сообщили, что заявление на ее имя было зарегистрировано еще 8 апреля. Ранее в прокуратуру вызывали и директора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову.

Журналист сам поделился информацией о том, что его вызывают на допрос Фото: личная страница Евгения Енина «Вконтакте»