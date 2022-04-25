Директор «Вечерних ведомостей» рассказала, зачем ее ждут в МВД

По словам директора «Вечерних ведомостей», в полиции ей сообщили, что заявление было зарегистрировано еще 8 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова предполагает, что ее вызывают в полицию для составления протокола о дискредитации ВС РФ из-за доноса, которые зарегистрирован сотрудниками полиции еще 8 апреля. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Мне сегодня позвонил сотрудник полиции, сказал, что с 8 апреля лежит какой-то рапорт. Мы еще не ознакомились с материалами дела, но я предполагаю, что кто-то написал какой-то донос», — сообщила издатель «Вечерних ведомостей». Также директор подчеркнула, что на вопрос, о каком именно материале идет речь, ей не ответили.

Директор издания Гузель Аиткулова удивлена, что ее вызывают именно из-за дискредитации российской армии, потому как «Вечерние ведомости» не пишут о боевых действиях на территории Украины. «Роскомнадзор нам ничего не присылал. Мы очень законопослушное издание, как и многие другие. Мы всегда соблюдаем законодательство Российской Федерации», — пояснила Аиткулова.

Помимо этого, Аиткулова предположила, что протокол собираются составлять не на главного редактора, а именно на нее, как на издателя по одно причине. Она уверена, что это связано с тем, что у юридических лиц штраф намного больше, чем у должностных лиц. Для составления протокола директора «Вечерних ведомостей» пригласили 27 апреля в отдел по исполнению административного законодательства УМВД по городу Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что журналиста и директора компании-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову вызвали в полицию в Екатеринбурге для составления протокола за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По этой же причине 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City в Екатеринбурге. Также в прокуратуру вызывали и директора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову.

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