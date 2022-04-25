В Екатеринбурге директора «Вечерних ведомостей» вызвали в полицию

26 апреля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулову пригласили для составления протокола о дискредитации Вооруженных сил РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU На директора компании-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову составляют протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщают «Вечерние ведомости» в своем telegram-канале. «Завтра [27 апреля] директора юрлица-учредителя „Вечерних ведомостей“ Гузель Аиткулову, в ее день рождения вызывают в полицию для составления протокола по статье 20.3.3 („дискредитация вооруженных сил РФ“)», — сообщает издание. Журналисты подчеркивают, что не знают, о какой именно публикации идет речь, но пояснения обещали дать в полиции. Также представители «Вечерних ведомостей» рассказали, что протокол планируют составлять на юридическое лицо, в отношении которого в дальнейшем будет выписан штраф. Размер штрафа — полмиллиона рублей. 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City в Екатеринбурге из-за публикации о дискредитации армии РФ на Украине. Учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию после того, как 24 февраля началось проведение спецоперации на Украине для демилитаризации и денацификации страны. Ранее в прокуратуру вызывали и директора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову. В настоящий момент СМИ закрыто, но планировало перезапускаться до конца марта. Однако возобновления работы редакции не состоялось. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На директора компании-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову составляют протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщают «Вечерние ведомости» в своем telegram-канале. «Завтра [27 апреля] директора юрлица-учредителя „Вечерних ведомостей“ Гузель Аиткулову, в ее день рождения вызывают в полицию для составления протокола по статье 20.3.3 („дискредитация вооруженных сил РФ“)», — сообщает издание. Журналисты подчеркивают, что не знают, о какой именно публикации идет речь, но пояснения обещали дать в полиции. Также представители «Вечерних ведомостей» рассказали, что протокол планируют составлять на юридическое лицо, в отношении которого в дальнейшем будет выписан штраф. Размер штрафа — полмиллиона рублей. 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City в Екатеринбурге из-за публикации о дискредитации армии РФ на Украине. Учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию после того, как 24 февраля началось проведение спецоперации на Украине для демилитаризации и денацификации страны. Ранее в прокуратуру вызывали и директора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову. В настоящий момент СМИ закрыто, но планировало перезапускаться до конца марта. Однако возобновления работы редакции не состоялось.