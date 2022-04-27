В курганском микрорайоне тушили ландшафтный пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ландшафтного пожара в микрорайоне Кулацкий сгорел автобус ПАЗ. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Пожар в Кулацком, полностью сгорел ПАЗ», — подписал анонимный автор снимки в группе «Интересный Курган» в соцсети «Вконтакте». В комментариях курганцы указали, что там находится автобусный парк одного из перевозчиков.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сообщили, что в 20:30 ландшафтный пожар локализован. Площадь возгорания составила четыре гектара. В тушении принимали участие 46 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане локализовали крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. Позже горожане попросили помощи в тушении пожара, который подходит к домам. Также в Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Горел строительный мусор. Позже глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в этом происшествии.

В курганском микрорайоне сгорел пассажирский автобус Фото: группа «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте»

В крупном микрорайоне Кургана произошел ландшафтный пожар Фото: группа «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте»