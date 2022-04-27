В Кургане из-за ландшафтного пожара в микрорайоне Кулацкий сгорел автобус ПАЗ. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
«Пожар в Кулацком, полностью сгорел ПАЗ», — подписал анонимный автор снимки в группе «Интересный Курган» в соцсети «Вконтакте». В комментариях курганцы указали, что там находится автобусный парк одного из перевозчиков.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сообщили, что в 20:30 ландшафтный пожар локализован. Площадь возгорания составила четыре гектара. В тушении принимали участие 46 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.
В Кургане из-за ландшафтного пожара в микрорайоне Кулацкий сгорел автобус ПАЗ. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Пожар в Кулацком, полностью сгорел ПАЗ», — подписал анонимный автор снимки в группе «Интересный Курган» в соцсети «Вконтакте». В комментариях курганцы указали, что там находится автобусный парк одного из перевозчиков. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сообщили, что в 20:30 ландшафтный пожар локализован. Площадь возгорания составила четыре гектара. В тушении принимали участие 46 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что в Кургане локализовали крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. Позже горожане попросили помощи в тушении пожара, который подходит к домам. Также в Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Горел строительный мусор. Позже глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в этом происшествии.