В Кургане спасатели, добровольцы и вертолет тушат крупный ландшафтный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане локализовали крупный ландшафтный пожар в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. В тушении пожарным помогают добровольцы, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Общая группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курганской области, задействованная в ликвидации пожара, составляет 504 человека и 97 единиц техники, в том числе пожарный поезд станции Курган и вертолет МИ-8 МЧС России. Ликвидировать огонь помогают добровольные пожарные и местные жители, вступая в борьбу с огненной стихией плечом к плечу», — говорится

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что огонь повредил 22 строения. Площадь пожара достигла 60 гектаров. Из дачных кооперативов эвакуировали 50 человек. Они находятся у родственников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за крупного пожара эвакуируют людей из дачных кооперативов. Сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило 27 апреля в 13:43. Из-за сильного ветра и аномально жаркой для региона погоды (+25 градусов) огонь быстро распространился по сухой траве. На место пожара для руководства действиями по тушению прибыл начальник ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский и прокурор области Андрей Назаров.

Видео ГУ МЧС России по Курганской области: