СМИ: во Франции арестовали особняки Дерипаски, Шамалова и Бажаева

28 апреля 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

По данным СМИ, Олег Дерипаска владел своей виллой «Геркулес» около 17 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французское Министерство экономики и финансов арестовало три виллы, которые принадлежали основателю «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Группы Альянс», а также части «Русской платины» Мусе Бажаеву и бизнесмену Кириллу Шамалову. Об этом сообщает газета Nice-Matin. Минфин Франции в рамках антироссийских санкций арестовал поместье Олега Дерипаски «Геркулес», которое находится на Лазурном берегу, возле курорта Сен-Тропе, говорится в материале газеты. Отмечается, что миллиардер приобрел это имущество еще в 2005 году. Также была конфискована «уменьшенная копия Версальского дворца», принадлежащая Мусе Бажаеву. Его вилла «Трианон» находится в центре Лазурного берега. В статье говорится, что в Биаррице арестовали особняк Кирилла Шамалова. Предприниматель владеет им якобы с 2012 года. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество. Однако ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французское Министерство экономики и финансов арестовало три виллы, которые принадлежали основателю «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Группы Альянс», а также части «Русской платины» Мусе Бажаеву и бизнесмену Кириллу Шамалову. Об этом сообщает газета Nice-Matin. Минфин Франции в рамках антироссийских санкций арестовал поместье Олега Дерипаски «Геркулес», которое находится на Лазурном берегу, возле курорта Сен-Тропе, говорится в материале газеты. Отмечается, что миллиардер приобрел это имущество еще в 2005 году. Также была конфискована «уменьшенная копия Версальского дворца», принадлежащая Мусе Бажаеву. Его вилла «Трианон» находится в центре Лазурного берега. В статье говорится, что в Биаррице арестовали особняк Кирилла Шамалова. Предприниматель владеет им якобы с 2012 года. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество. Однако ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян.