РФ на заседании СБ ООН поделится фактами о событиях на Украине

28 апреля 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине, сообщил Сергей Леонидченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия планирует провести 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, чтобы развеять очередную порцию безосновательных утверждений и фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. «Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации „на земле“, приходите на наше заседание по формуле „Арриа“ 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Как заявлял глава государства Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях. Также ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из Штатов за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ в свою очередь, распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. Это были снимки украинского фотографа Глеба Гаранича, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не имеет отношения к этим событиям и знает, кто стоял за провокацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия планирует провести 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, чтобы развеять очередную порцию безосновательных утверждений и фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. «Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации „на земле“, приходите на наше заседание по формуле „Арриа“ 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Как заявлял глава государства Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях. Также ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из Штатов за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ в свою очередь, распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. Это были снимки украинского фотографа Глеба Гаранича, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не имеет отношения к этим событиям и знает, кто стоял за провокацией.