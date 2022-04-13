Снимки из Бучи сделал украинский эксперт по постановочным фото

13 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Сообщения о создании Гараничем постановочных кадров и фейков после Бучи всплыли не в первый раз за карьеру фотографа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фоторепортаж из Бучи (Украина), где, по данным Минобороны РФ, была создана инсценировка с жертвами, снял украинский фотограф Reuters Глеб Гаранич. Его несколько раз ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Об этом URA.RU сообщили несколько экспертов. На сайте Reuters несколько снимков с авторством Глеба Гаранича из Бучи. На двух из них — кадры с трупами неизвестных людей, на третьем — расстрелянный автомобиль с надписью «Дети». Сами тела повернуты лицом на землю. Кроме него в украинском городе работали еще несколько фотографов Reuters и других иностранных информагентств. Руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с URA.RU отметил, что Гаранич был замечен в создании постановочных фото еще в 2008 году. «Были знаменитые фотографии, где мужчина оплакивает своего погибшего родственника, убитого якобы во время спецоперации в Гори (Грузия). И в дальнейшем к его работе возникали вопросы, в том числе в ходе первого Майдана. Он якобы делал фотографии российских солдат в различных регионах Донбасса. Эти серии фотографий были подвержены очень большому сомнению. Многие специалисты говорили о том, что это постановочные фотографии, на которым присутствуют люди, не имеющие никакого отношения к вооруженным силам РФ. Репутация опережает человека. Все это никакого отношения не имеет к профессиональной подлинной журналистике, не говоря уже о журналистской этике. Это то, что сейчас называем фейками», — сообщил Шафир. Фоторепортаж Гаранича из Гори в 2008 году вызвал скандал — некоторые российские СМИ обвинили фотографа в инсценировке ситуации и постановочных кадрах. На одной фотографии был изображен труп, который пытаются перенести санитары, а рядом с ними стоит мужчина в черной одежде. На другом снимке из этого же места, по версии СМИ, этот же мужчина уже раздет по пояс и на нем уже синие брюки. Он прижимает к себе тело родственника, убитого во время бомбардировки. Этот снимок завоевал третье место в номинации «Горячие новости с места событий». Сообщения о создании Гараничем постановочных кадров и фейков после Бучи всплыли не в первый раз за карьеру фотографа. Лидер «Славянской гвардии», а ныне член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в 2014 году отмечал, что Гаранич снимал «Оранжевую революцию» на Украине в ноябре 2004 года и Евромайдан в 2013 году. Там он попал на снимки коллег с окровавленным лицом. «Что он первым пострадал на Евромайдане — неудивительно. Как поделились коллеги-журналисты, у Гаранича были пакетики с кровью, которым можно было ударить себя по лбу и стать окровавленной жертвой режима. Он уже через несколько часов после избиения бегал, при этом варьировалась повязка и наклеенные пластыри», — рассказал Рогов. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Президент России Владимир Путин сравнил инсценировку в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Он назвал произошедшее в украинском городе фейком. Отмечается, что заметки о произошедшем в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Фоторепортаж из Бучи (Украина), где, по данным Минобороны РФ, была создана инсценировка с жертвами, снял украинский фотограф Reuters Глеб Гаранич. Его несколько раз ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Об этом URA.RU сообщили несколько экспертов. На сайте Reuters несколько снимков с авторством Глеба Гаранича из Бучи. На двух из них — кадры с трупами неизвестных людей, на третьем — расстрелянный автомобиль с надписью «Дети». Сами тела повернуты лицом на землю. Кроме него в украинском городе работали еще несколько фотографов Reuters и других иностранных информагентств. Руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с URA.RU отметил, что Гаранич был замечен в создании постановочных фото еще в 2008 году. «Были знаменитые фотографии, где мужчина оплакивает своего погибшего родственника, убитого якобы во время спецоперации в Гори (Грузия). И в дальнейшем к его работе возникали вопросы, в том числе в ходе первого Майдана. Он якобы делал фотографии российских солдат в различных регионах Донбасса. Эти серии фотографий были подвержены очень большому сомнению. Многие специалисты говорили о том, что это постановочные фотографии, на которым присутствуют люди, не имеющие никакого отношения к вооруженным силам РФ. Репутация опережает человека. Все это никакого отношения не имеет к профессиональной подлинной журналистике, не говоря уже о журналистской этике. Это то, что сейчас называем фейками», — сообщил Шафир. Фоторепортаж Гаранича из Гори в 2008 году вызвал скандал — некоторые российские СМИ обвинили фотографа в инсценировке ситуации и постановочных кадрах. На одной фотографии был изображен труп, который пытаются перенести санитары, а рядом с ними стоит мужчина в черной одежде. На другом снимке из этого же места, по версии СМИ, этот же мужчина уже раздет по пояс и на нем уже синие брюки. Он прижимает к себе тело родственника, убитого во время бомбардировки. Этот снимок завоевал третье место в номинации «Горячие новости с места событий». Сообщения о создании Гараничем постановочных кадров и фейков после Бучи всплыли не в первый раз за карьеру фотографа. Лидер «Славянской гвардии», а ныне член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в 2014 году отмечал, что Гаранич снимал «Оранжевую революцию» на Украине в ноябре 2004 года и Евромайдан в 2013 году. Там он попал на снимки коллег с окровавленным лицом. «Что он первым пострадал на Евромайдане — неудивительно. Как поделились коллеги-журналисты, у Гаранича были пакетики с кровью, которым можно было ударить себя по лбу и стать окровавленной жертвой режима. Он уже через несколько часов после избиения бегал, при этом варьировалась повязка и наклеенные пластыри», — рассказал Рогов. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Президент России Владимир Путин сравнил инсценировку в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Он назвал произошедшее в украинском городе фейком. Отмечается, что заметки о произошедшем в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.