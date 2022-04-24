24 апреля 2022

Пожары в свердловских лесах за сутки увеличились в 7 раз

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В лесах Свердловской области резко разрастаются пожары Фото:

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась с 20 до 144,8 гектара. Об этом URA.RU сообщили на Уральской базе авиационной охраны лесов.

«На 10:00 зарегистрировано восемь пожаров: 144,8 гектара лесных и 18,7 гектара нелесных. Из них локализовано четыре», — рассказал представитель базы.

Он отметил, что на пожарах работают 57 сотрудников авиабазы, 13 сотрудников МЧС. Кроме этого, для тушения используют бульдозер и тракторы. Пожары не создают угрозы для населенных пунктов, добавили в ведомстве.

Ранее в Авиалесоохране сообщали, что к 24 апреля пожары действовали на территории 20 гектаров. Всего в России на тот момент действовали 14 лесных пожаров. Летом 2021 года масштабные лесные пожары стали причиной устойчивого запаха гари в Екатеринбурге и других городах региона. Местные жители жаловались на смог, из-за которого сложно дышать. В 2022 году екатеринбуржцы начали жаловаться на запах гари уже 13 апреля. Однако его связали с пожарами в соседних регионах.

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась с 20 до 144,8 гектара. Об этом URA.RU сообщили на Уральской базе авиационной охраны лесов. «На 10:00 зарегистрировано восемь пожаров: 144,8 гектара лесных и 18,7 гектара нелесных. Из них локализовано четыре», — рассказал представитель базы. Он отметил, что на пожарах работают 57 сотрудников авиабазы, 13 сотрудников МЧС. Кроме этого, для тушения используют бульдозер и тракторы. Пожары не создают угрозы для населенных пунктов, добавили в ведомстве. Ранее в Авиалесоохране сообщали, что к 24 апреля пожары действовали на территории 20 гектаров. Всего в России на тот момент действовали 14 лесных пожаров. Летом 2021 года масштабные лесные пожары стали причиной устойчивого запаха гари в Екатеринбурге и других городах региона. Местные жители жаловались на смог, из-за которого сложно дышать. В 2022 году екатеринбуржцы начали жаловаться на запах гари уже 13 апреля. Однако его связали с пожарами в соседних регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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