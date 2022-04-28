Власти Херсона исключили возвращение региона под контроль Украины

28 апреля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Киев может потерять еще один регион Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, Киев больше не сможет навязывать краю «свою уродскую нацистскую политику». «Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его словам, сейчас предстоит восстановить экономику региона. Никаких референдумов, в том числе о вхождении в состав России, в области не запланировано — Стремоусов назвал подобные сообщение фейками от украинских пропагандистов. «Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, где не будет места идеологии украинского нацизма», — заявил он. Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Рубль станет единственной официальной денежной единицей через четыре месяца. Пока же в обращении будут находиться и рубль, и гривна. Россия проводит на Украине спецоперацию, главной целью которой президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, Киев больше не сможет навязывать краю «свою уродскую нацистскую политику». «Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его словам, сейчас предстоит восстановить экономику региона. Никаких референдумов, в том числе о вхождении в состав России, в области не запланировано — Стремоусов назвал подобные сообщение фейками от украинских пропагандистов. «Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, где не будет места идеологии украинского нацизма», — заявил он. Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Рубль станет единственной официальной денежной единицей через четыре месяца. Пока же в обращении будут находиться и рубль, и гривна. Россия проводит на Украине спецоперацию, главной целью которой президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.