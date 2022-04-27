27 апреля 2022

Куйвашев дал Екатеринбургу деньги на большой ремонт Плотинки

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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, исторический сквер
Исторический сквер благоустроят к 2023 году Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из областного бюджета более 53 миллионов рублей на благоустройство Исторического сквера в центре Екатеринбурга к 300-летию города. Об этом URA.RU рассказали в свердловском департаменте информполитики.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из областного бюджета 53,1 млн рублей бюджету Екатеринбурга на благоустройство Исторического сквера», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято 28 апреля.

Сквер в центре Екатеринбурга обновят в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Согласно проекту благоустройства, который уже одобрила историко-культурная экспертиза, на Плотинке отремонтируют тротуары и лестницы, озеленят территорию, установят лавочки и новые бордюры. Кроме того, планируется укладка серой плитки вместо бехатона.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из областного бюджета более 53 миллионов рублей на благоустройство Исторического сквера в центре Екатеринбурга к 300-летию города. Об этом URA.RU рассказали в свердловском департаменте информполитики. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из областного бюджета 53,1 млн рублей бюджету Екатеринбурга на благоустройство Исторического сквера», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято 28 апреля. Сквер в центре Екатеринбурга обновят в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Согласно проекту благоустройства, который уже одобрила историко-культурная экспертиза, на Плотинке отремонтируют тротуары и лестницы, озеленят территорию, установят лавочки и новые бордюры. Кроме того, планируется укладка серой плитки вместо бехатона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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