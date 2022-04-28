В Минфине РФ предложили снизить ставки по льготной ипотеке

28 апреля 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Ставку по льготной ипотеки хотят снизить с 1 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В Минфине РФ разработали и внесли в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В Минфине РФ предложили снизить ставки по льготной ипотеке на новостройки с 1 мая. Планируется уменьшить ставку с 12% до 9% годовых и продлить программу до конца года, сообщается на сайте Минфина. Оператор госпрограммы льготной ипотеки Дом.РФ уже распределил лимиты на сумму 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку под 9%. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки. «По итогам 2020—2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — сообщил он. В конце марта правительство РФ подняло ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Также увеличили максимальную сумму кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей, пишет «Газета Кемерова». Ранее о необходимости снижения ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% заявлял президент России Владимир Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Минфине РФ разработали и внесли в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В Минфине РФ предложили снизить ставки по льготной ипотеке на новостройки с 1 мая. Планируется уменьшить ставку с 12% до 9% годовых и продлить программу до конца года, сообщается на сайте Минфина. Оператор госпрограммы льготной ипотеки Дом.РФ уже распределил лимиты на сумму 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку под 9%. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки. «По итогам 2020—2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — сообщил он. В конце марта правительство РФ подняло ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Также увеличили максимальную сумму кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей, пишет «Газета Кемерова». Ранее о необходимости снижения ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% заявлял президент России Владимир Путин.