Директор института УрФУ вызвал на бой олимпийского чемпиона. Видео

28 апреля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Шурманов предлагает провести бой, поставив на кон свои честь и достоинство и звание заслуженного мастера спорта Мехонцева Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов вызвал на бой чемпиона ОИ-2012 Егора Мехонцева, поставив на кон звание «Заслуженный матер спорта РФ». Видеообращение Шурманов направил в редакцию URA.RU. «Дорогой Егор Мехонцев! Ты наговорил столько гадостей и оскорблений в мой адрес, что я в свои 43 года вынужден выйти с тобой на ринг. Побоксируем с тобой по правилам бокса, в перчатках, на ринге. Студент, я тебя жду», — обращается Шурманов. Бой он желает провести поставив на кон свою репутацию, если взамен Мехонцев поставит свое звание заслуженного мастера спорта. Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ в целях пресечения коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. По словам инсайдеров агентства, ФСБ проверяла факты, связанные с проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу в 2019 году — Шурманов тогда руководил исполнительной дирекцией соревнований. Позднее Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Евгения Шурманова звания «Мастер спорта РФ». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов вызвал на бой чемпиона ОИ-2012 Егора Мехонцева, поставив на кон звание «Заслуженный матер спорта РФ». Видеообращение Шурманов направил в редакцию URA.RU. «Дорогой Егор Мехонцев! Ты наговорил столько гадостей и оскорблений в мой адрес, что я в свои 43 года вынужден выйти с тобой на ринг. Побоксируем с тобой по правилам бокса, в перчатках, на ринге. Студент, я тебя жду», — обращается Шурманов. Бой он желает провести поставив на кон свою репутацию, если взамен Мехонцев поставит свое звание заслуженного мастера спорта. Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ в целях пресечения коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. По словам инсайдеров агентства, ФСБ проверяла факты, связанные с проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу в 2019 году — Шурманов тогда руководил исполнительной дирекцией соревнований. Позднее Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Евгения Шурманова звания «Мастер спорта РФ».