Курганцам рассказали, в каких домах и когда отключат горячую воду

Горячую воду начнут отключать с 11 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 11 мая в три этапа отключат горячую воду в жилых домах. График отключения и список домов, в которых не будет горячей воды, размещены на сайте ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Опубликован „Перечень жилых домов, попадающих под проведение гидравлических испытаний тепловых магистральных сетей в городе Кургане на 2022 г.“. Традиционно подготовка сетей в городе будет проводиться в три этапа», — указано в сообщении организации.

В компании отметили, что общий срок проведения работ зависит от полного устранения выявленных технологических нарушений при гидравлических испытаниях. Подачу горячей воды возобновят после получения положительных результатов гидравлических испытаний.

Ранее стало известно, что с 11 по 24 мая во время первого этапа горячей воды не будет в домах Заозерного района, района Кургансельмаша и расположенных на улицах Пролетарская, Максима Горького, до ул. Пушкина. С 15 по 28 июня отключение воды коснется жителей района Энергетики и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Во время заключительного этапа с 20 июля по 2 августа горячую воду отключат в районе Северном и в домах, которые расположены в районе Химмаша.