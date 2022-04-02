Отключение горячей воды пройдет в три этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отключение горячей воды пройдет в три этапа: с 11 мая по 2 августа. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 11 по 24 мая стартует первый этап. Его начало будет зависеть от температуры наружного воздуха. В этот [этап] подача теплоносителя будет прекращена в дома Заозерного, район Кургансельмаша, по улицам Пролетарская, М. Горького, до ул. Пушкина», — цитируют представители мэрии директора СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергея Тарасова.

В графике отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний указано, что второй этап пройдет с 15 по 28 июня, а третий — с 20 июля по 2 августа. Тарасов рассказал, что во время второго этапа горячей воды не будет у жителей района Энергетики и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Во время третьего этапа горячую воду отключат в районе Северном и в домах, которые расположены в районе Химмаша.

Гидравлические испытания в 2021 году проходили в Кургане также в три этапа. Общий срок отключения водоснабжения будет зависеть от устранения неисправностей оборудования, выявленных в ходе испытаний.