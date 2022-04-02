02 апреля 2022
01 апреля 2022

Курганцы останутся без горячей воды. Даты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Отключение горячей воды пройдет в три этапа Фото:

В Кургане отключение горячей воды пройдет в три этапа: с 11 мая по 2 августа. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 11 по 24 мая стартует первый этап. Его начало будет зависеть от температуры наружного воздуха. В этот [этап] подача теплоносителя будет прекращена в дома Заозерного, район Кургансельмаша, по улицам Пролетарская, М. Горького, до ул. Пушкина», — цитируют представители мэрии директора СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергея Тарасова.

В графике отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний указано, что второй этап пройдет с 15 по 28 июня, а третий — с 20 июля по 2 августа. Тарасов рассказал, что во время второго этапа горячей воды не будет у жителей района Энергетики и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Во время третьего этапа горячую воду отключат в районе Северном и в домах, которые расположены в районе Химмаша.

Гидравлические испытания в 2021 году проходили в Кургане также в три этапа. Общий срок отключения водоснабжения будет зависеть от устранения неисправностей оборудования, выявленных в ходе испытаний.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане отключение горячей воды пройдет в три этапа: с 11 мая по 2 августа. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 11 по 24 мая стартует первый этап. Его начало будет зависеть от температуры наружного воздуха. В этот [этап] подача теплоносителя будет прекращена в дома Заозерного, район Кургансельмаша, по улицам Пролетарская, М. Горького, до ул. Пушкина», — цитируют представители мэрии директора СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергея Тарасова. В графике отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний указано, что второй этап пройдет с 15 по 28 июня, а третий — с 20 июля по 2 августа. Тарасов рассказал, что во время второго этапа горячей воды не будет у жителей района Энергетики и центральной части города от ул. Пушкина до ул. Пролетарской. Во время третьего этапа горячую воду отключат в районе Северном и в домах, которые расположены в районе Химмаша. Гидравлические испытания в 2021 году проходили в Кургане также в три этапа. Общий срок отключения водоснабжения будет зависеть от устранения неисправностей оборудования, выявленных в ходе испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...