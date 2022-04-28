Польша осталась без газа из-за санкций против России

28 апреля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Польше сообщили о проблемах с газом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Польше несколько десятков районов стались без газа из-за введения антироссийских санкций. Об этом заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер. «У нас в Польше 2,5 тысячи гмин (административная единица в Польше, прим. URA.RU). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — сказал Шефернакер, передает ТАСС. Речь идет о компании Novatek Green Energy, которая попала под санкции Польши и из-за этого перестала поставлять сжиженный углеводородный газ. Власти Польши ввели ограничения против 50 российских физических и юридических лиц, в списке также оказались «Акрон», «Газпром» и «Новатэк», передает сайт MK.RU . Польша также решила не покупать у России газ за рубли. Санкции против РФ начали вводить из-за спецоперации России на Украине. Российские власти отмечали, что ограничения сказываются и на странах, которые вводят их. Там увеличивается инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Польше несколько десятков районов стались без газа из-за введения антироссийских санкций. Об этом заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер. «У нас в Польше 2,5 тысячи гмин (административная единица в Польше, прим. URA.RU). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — сказал Шефернакер, передает ТАСС. Речь идет о компании Novatek Green Energy, которая попала под санкции Польши и из-за этого перестала поставлять сжиженный углеводородный газ. Власти Польши ввели ограничения против 50 российских физических и юридических лиц, в списке также оказались «Акрон», «Газпром» и «Новатэк», передает сайт MK.RU. Польша также решила не покупать у России газ за рубли. Санкции против РФ начали вводить из-за спецоперации России на Украине. Российские власти отмечали, что ограничения сказываются и на странах, которые вводят их. Там увеличивается инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.