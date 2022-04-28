Алексей Орлов, как и губернатор, не согласился с оценкой телеведущего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». По словам Орлова, его «очень удивили эпитеты», использованные журналистом.

«Такое впечатление, что он [Соловьев] ничего не знает о наших горожанах. Все три столетия своей истории наш город живет ради безопасности и процветания своей страны. <…> 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. <…> Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей».

На эти слова отреагировали многие уральские VIP. Но Орлов молчал, вероятно, дожидаясь высказывания от губернатора Евгения Куйвашева. Утром 28 апреля глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, в котором пожелал Соловьеву «следить за своим языком». «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас», — сказал Куйвашев.

На этом полемика не завершилась. Соловьев дерзко ответил губернатору, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти».

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