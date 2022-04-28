Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». По словам Орлова, его «очень удивили эпитеты», использованные журналистом.
«Такое впечатление, что он [Соловьев] ничего не знает о наших горожанах. Все три столетия своей истории наш город живет ради безопасности и процветания своей страны. <…> 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. <…> Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей».
На эти слова отреагировали многие уральские VIP. Но Орлов молчал, вероятно, дожидаясь высказывания от губернатора Евгения Куйвашева. Утром 28 апреля глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, в котором пожелал Соловьеву «следить за своим языком». «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас», — сказал Куйвашев.
На этом полемика не завершилась. Соловьев дерзко ответил губернатору, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти».
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». По словам Орлова, его «очень удивили эпитеты», использованные журналистом. «Такое впечатление, что он [Соловьев] ничего не знает о наших горожанах. Все три столетия своей истории наш город живет ради безопасности и процветания своей страны. <…> 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. <…> Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — написал Орлов в своем telegram-канале. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали многие уральские VIP. Но Орлов молчал, вероятно, дожидаясь высказывания от губернатора Евгения Куйвашева. Утром 28 апреля глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение, в котором пожелал Соловьеву «следить за своим языком». «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас», — сказал Куйвашев. На этом полемика не завершилась. Соловьев дерзко ответил губернатору, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти».