Соловьев дерзко отреагировал на замечание губернатора Куйвашева. «Стрелку забиваешь?»

28 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», эмоционально отреагировал на обращение свердловского губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего того «следить за своим языком». В эфире своего канала «Соловьев LIVE» журналист заявил, что главе региона стоит «немножко прийти в себя». Утром 27 апреля Соловьев в прямом эфире назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Заявление вызвало бурную реакцию, журналисту начали отвечать свердловские VIP. К ним присоединился и губернатор Куйвашев, призвавший Соловьева «следить за своим языком». Уже через несколько минут Соловьев вновь вышел в прямой эфир. «Я отвечу сейчас Куйвашеву, который, как я понимаю, сам-то ни хрена не слышал, что я сказал. И вообще ему имеет смысл немножко в себя прийти. Я знаю человека лично, и если у него есть вопросы, мог бы позвонить и спросить у меня — если бы сильно хотел», — сказал Соловьев, включив видеообращение Куйвашева. Досмотрев ролик, журналист перешел на крик. «Это ты мне, что ли, по понятиям пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен говорить, как с губернатором, и следить за базаром? Это ты стрелку забиваешь, губернатор? А, может, присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Ты смотри-ка, сильный, смелый стал», — возмутился Соловьев. Затем телеведущий стал рассуждать о патриотизме и упрекнул Куйвашева, что он публично не высказывался в поддержку спецоперации РФ на Украине — ни в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов), ни во «ВКонтакте». «Ни одного поста. Зато ведущий Соловьев на всю страну есть», — сыронизировал журналист. Соловьев не впервые нелестно высказался о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».