Первомайское шествие будет идти пол дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге перекроют основные центральные улицы для проведения первомайского шествия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга на официальном сайте.

«Так, первомайская демонстрация, организованная профсоюзами Свердловской области, начнет шествие в 09:30 от здания Главпочтамта (проспект Ленина, 39) и дойдет до памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Время сбора колонны назначено на 09:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для шествия с 06:00 до 15:30 будут будут перекрыты следующие центральные улицы:

Помимо перекрытий, будет запрещена парковка на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30). «Традиция встречать Первомай насчитывает уже много лет. Этот праздник считается символом весны и олицетворяет собой уважение к любому созидательному труду», — отметил мэр города Алексей Орлов.

На время праздника, в центре на ВИЗе, в Академическом, а также на Уралмаше запретят продажу алкоголя. Кроме того, на майские праздники Свердловская железная дорога изменила расписание пригородных электропоездов.