28 апреля 2022

В США приняли закон о ленд-лизе для помощи Украине. Прогноз URA.RU подтвердился

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Конгресс США принял закон, упрощающий поставку вооружений на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нижняя палата представителей США приняла закон о ленд-лизе Украине. Об этом сообщает пресс-служба американского Конгресса в Twitter.

Нижняя палата конгрессменов приняли закон о ленд-лизе для помощи Украине, говорится в сообщении пресс-службы. По результатам голосования, принятие закона поддержали 220 членов палаты, а 205 проголосовали против этого решения. Отмечается, что после вотирования среди конгрессменов начались дебаты. Затем документ должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

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Политолог: провокация в Буче нужна США для введения ленд-лиза

Ранее сообщалось, что американский сенат одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Он уточнил, что для принятия этого закона была организована провокация в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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Нижняя палата представителей США приняла закон о ленд-лизе Украине. Об этом сообщает пресс-служба американского Конгресса в Twitter. Нижняя палата конгрессменов приняли закон о ленд-лизе для помощи Украине, говорится в сообщении пресс-службы. По результатам голосования, принятие закона поддержали 220 членов палаты, а 205 проголосовали против этого решения. Отмечается, что после вотирования среди конгрессменов начались дебаты. Затем документ должен быть подписан президентом США Джо Байденом. Ранее сообщалось, что американский сенат одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Он уточнил, что для принятия этого закона была организована провокация в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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