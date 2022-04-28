Нижняя палата представителей США приняла закон о ленд-лизе Украине. Об этом сообщает пресс-служба американского Конгресса в Twitter.
Нижняя палата конгрессменов приняли закон о ленд-лизе для помощи Украине, говорится в сообщении пресс-службы. По результатам голосования, принятие закона поддержали 220 членов палаты, а 205 проголосовали против этого решения. Отмечается, что после вотирования среди конгрессменов начались дебаты. Затем документ должен быть подписан президентом США Джо Байденом.
Ранее сообщалось, что американский сенат одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Он уточнил, что для принятия этого закона была организована провокация в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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