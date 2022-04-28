28 апреля 2022
27 апреля 2022

В МЧС раскрыли подробности пожара в тюменском поселке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Богандинском Тюменского района сгорели два частных дома Фото:

В поселке Богандинский Тюменской области ликвидирован пожар двух деревянных домов. Пострадавших нет, сообщили региональном МЧС.

«В поселке Богандинский Тюменского района сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в двух деревянных домах, пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поскольку огонь успел перекинуться на соседний жилой дом», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.

Всего в тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и привлечено более 30 человек личного состава. По информации МЧС, причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в СНТ «Красная горка» недалеко от поселка Богандинский произошел пожар. От огня пострадало не менее десяти построек. По данным источников агентства, предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем хозяина одного из участков. При этом, с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона, в частности, запрещено посещать леса, разводить костры, и готовить пищу на мангалах.

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В поселке Богандинский Тюменской области ликвидирован пожар двух деревянных домов. Пострадавших нет, сообщили региональном МЧС. «В поселке Богандинский Тюменского района сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в двух деревянных домах, пострадавших нет. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поскольку огонь успел перекинуться на соседний жилой дом», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС. Всего в тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и привлечено более 30 человек личного состава. По информации МЧС, причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что в СНТ «Красная горка» недалеко от поселка Богандинский произошел пожар. От огня пострадало не менее десяти построек. По данным источников агентства, предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем хозяина одного из участков. При этом, с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона, в частности, запрещено посещать леса, разводить костры, и готовить пищу на мангалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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