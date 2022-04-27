Под Тюменью горит дачный поселок

От огня пострадало не менее десяти домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СНТ «Красные горки», которое находится в Тюменском районе произошел крупный пожар: от огня пострадало не менее десяти домов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что причина возгорания — неосторожное обращение с огнем одного из жителей дачного поселка.

«Выгорела огромная площадь. От огня пострадало, как минимум, десять домов. Но это не ландшафтный пожар. Есть информация, что огонь пошел от одного из домов. Предположительная причина — неосторожное обращался с огнем хозяина одного из участков. В этом уже будут разбираться следователи. К счастью, обошлось без жертв», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства не удалось. Туда направлен письменный запрос.

Как ранее указывало агентство, с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. При этом, некоторые тюменцы сознательно игнорируют ограничения. С начала пожароопасного сезона в области были задержаны 16 поджигателей. Их привлекли к административной ответственности. При этом, в некоторых случаях, на пироманов может быть заведено уголовное дело.