«Интерфакс»: экс-министра Улюкаева досрочно выпустят из колонии

Суд освободил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева условно-досрочно. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова своего источника.
«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что экс-министр будет освобожден сразу после вступления решения в силу.
Также источник добавил, что прокуратура и администрация колонии не были против освобождения министра условно-досрочно и даже «отметили его хорошее поведение». Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, резюмировал собеседник агентства.
В 2017 году суд приговорил экс-министра экономразвития к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, уточняет Утро.ру. Два миллиона долларов тот получил от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, дополняет РАПСИ. В начале 2020 года Улюкаев увлекся творчеством: он написал два стихотворения, посвященных тюремной жизни. В июне 2021 бывший глава Минэкономразвития рассказал о своих занятиях в колонии.
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Суд освободил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева условно-досрочно. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова своего источника. «Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что экс-министр будет освобожден сразу после вступления решения в силу. Также источник добавил, что прокуратура и администрация колонии не были против освобождения министра условно-досрочно и даже «отметили его хорошее поведение». Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, резюмировал собеседник агентства. В 2017 году суд приговорил экс-министра экономразвития к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, уточняет Утро.ру. Два миллиона долларов тот получил от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, дополняет РАПСИ. В начале 2020 года Улюкаев увлекся творчеством: он написал два стихотворения, посвященных тюремной жизни. В июне 2021 бывший глава Минэкономразвития рассказал о своих занятиях в колонии.