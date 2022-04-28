В Кургане попрощались с контрактником, погибшим на Украине

Каирбек Макишов ушел служить по контракту в августе прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по освобождению Донецка и Луганска на территории Украины погиб выпускник шадринского (Курганская область) педагогического училища, контрактник Макишов Каирбек Таскаерович. Данные размещены в telegram-канале «Шадринск».

«При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погиб выпускник ШГПУ Макишов Каирбек Таскаерович, ушедший на службу по контракту в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

Он поступил на факультет технологии и предпринимательства в 2017 года. Окончил университет в 2021 году с красным дипломом. Каирбек Макишов обладал не только хорошими спортивными данными, но и отличным чувством юмора. «Всегда был позитивным, его отличали порядочность и жизнелюбие, тактичность, скромность, честность, надежность в совместных делах», — уточняют родные и близкие погибшего.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русского населения на Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов». Президент Путин неоднократно подчеркивал, что главная задача вооруженных сил — не допустить жертв среди мирного населения.