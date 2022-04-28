Врач раскритиковал предложение о создании списков психбольных

29 апреля 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Практикующий психиатр Михаил Тетюшкин назвал инициативу уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, которая предложила расширить список опасных психболезней из-за случая в детском саду под Ульяновском, бессмыслицей. По его словам, не существует специальных психиатрических заболеваний, о которых говорила омбудсмен. «По тому, как у нас подобные инициативы реализуются, можно предположить, что идея не самая разумная. Не существует каких-то специальных психиатрических заболеваний, при которых люди берут ружье, идут в детсад убивать, — рассказал «Ридусу» Тетюшкин. Он добавил, что таких случаев единицы, их не сравнить с количеством психзаболеваний. Он отметил, что при психозах люди могут быть склонны к социально опасным действиям, (особенно если психоз обусловлен бредом и преследованием), это больные шизофренией. Такая категория граждан состоят на учетах в специализированных медучреждениях. Специалист подчеркнул, что пациенты с таким диагнозом «крайне не склонны к тому поведению, которое продемонстрировал стрелок под Ульяновском». Ранее сообщалось о произошедшем ЧП, которое случилось в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области на улице 50 лет СССР. Там мужчина совершил нападение на детский сад, нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу. Прежде чем устроить бойню в детском саду, мужчина убил своего соседа и отобрал у него ружье. Он стоял на учете в психиатрической больнице около 10 лет.