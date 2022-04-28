В США не смогли доказать вину России в использовании химоружия

29 апреля 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

У США нет доказательств применения Россией химоружия, заявил Энтони Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не смогли подтвердить факт того, что Россия применила химическое оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — ответил Энтони Блинкен на соответствующий вопрос конгрессмена Адама Кинзингера, передает РЕН ТВ. Госсекретарь добавил, что США крайне внимательно изучают информацию о возможном применении химоружия. Блинкен пообещал Кинзингеру, что позже предоставит ему полную информацию о применении химоружия на Украине, которое приписывают РФ. Детали этого вопроса должны обсуждаться «за закрытыми дверями», заключил он. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США не смогли подтвердить факт того, что Россия применила химическое оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — ответил Энтони Блинкен на соответствующий вопрос конгрессмена Адама Кинзингера, передает РЕН ТВ. Госсекретарь добавил, что США крайне внимательно изучают информацию о возможном применении химоружия. Блинкен пообещал Кинзингеру, что позже предоставит ему полную информацию о применении химоружия на Украине, которое приписывают РФ. Детали этого вопроса должны обсуждаться «за закрытыми дверями», заключил он. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году.