Посольство РФ в США: у Госдепа нет доказательств химатак

США нужно перестать распространять дезинформацию, заявили в российском посольстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса об использовании Россией химического оружия в ходе спецоперации на Украине не подкреплены доказательствами. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», — сообщается в telegram-канале российского посольства в США.

В посольстве посоветовали Вашингтону не распространять дезинформацию, а заняться демилитаризацией своей страны. Американский арсенал вооружений данного типа угрожает человечеству, сообщает RT со ссылкой на заявление посольства.

Ранее Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». Он отметил, что США не подтвердили использование химического оружия в Мариуполе, но ранее предупреждали Киев об опасности использования Россией химического оружия на юго-востоке Украины, сказал пресс-секретаря госдепартамента.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году.

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