Вице-премьер РФ похвалил два региона УрФО на встрече с Путиным 29 апреля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 + В 2022 году в Тюменской области введут более 1,5 млн кв. м. жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую и Свердловскую области в числе регионов-лидеров по строительству жилья. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает информационный центр тюменского правительства. «Нами были выявлены 13 регионов-лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан. Такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении», — приводит инфоцентр слова чиновника. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти планируют в 2022 году ввести более полутора миллионов кв. метров жилья. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м. жилой недвижимости. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» . Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую и Свердловскую области в числе регионов-лидеров по строительству жилья. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает информационный центр тюменского правительства. «Нами были выявлены 13 регионов-лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан. Такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении», — приводит инфоцентр слова чиновника. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти планируют в 2022 году ввести более полутора миллионов кв. метров жилья. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м. жилой недвижимости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям