Сотни эвакуированных из-за пожара курганцев возвращаются домой

29 апреля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Эвакуированные жители поселков Старый Просвет и Просвет возвращаются в свои дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Старый Просвет и села Просвет (Курганская область), которые были эвакуированы из-за пожаров, возвращаются в свои дома. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских. «На сегодня все пожары возле Просвета локализованы. Людей возвращаем из Каргаполья. Из Старого Просвета эвакуировали 13 человек. Они сами пожелали уехать. Из Просвета увезли 200 человек», — уточнил Язовских. Эвакуированных разместили в пионерском лагере в Каргаполье. Из-за перекрытой трассы людей увезли в соседний район, а не в лагерь «Космос», который был подготовлен. «Спасибо нашим соседям, что приняли нас. Они нам предоставили 15 автобусов», — поблагодарил соседей руководитель Кетовского района. Ранее URA.RU писало, что в дачном поселке под Курганом была объявлена срочная эвакуация. Огонь уничтожил 55 жилых домов. 28 апреля было закрыто движение транспорта на трассе Курган — Екатеринбург. Утром 29 апреля дорогу открыли. Но из-за сильного задымления ездить там небезопасно. Позже в региональном МЧС сообщили, что пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, и вокруг Кургана. В регионе объявлен режим ЧС. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жители поселка Старый Просвет и села Просвет (Курганская область), которые были эвакуированы из-за пожаров, возвращаются в свои дома. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских. «На сегодня все пожары возле Просвета локализованы. Людей возвращаем из Каргаполья. Из Старого Просвета эвакуировали 13 человек. Они сами пожелали уехать. Из Просвета увезли 200 человек», — уточнил Язовских. Эвакуированных разместили в пионерском лагере в Каргаполье. Из-за перекрытой трассы людей увезли в соседний район, а не в лагерь «Космос», который был подготовлен. «Спасибо нашим соседям, что приняли нас. Они нам предоставили 15 автобусов», — поблагодарил соседей руководитель Кетовского района. Ранее URA.RU писало, что в дачном поселке под Курганом была объявлена срочная эвакуация. Огонь уничтожил 55 жилых домов. 28 апреля было закрыто движение транспорта на трассе Курган — Екатеринбург. Утром 29 апреля дорогу открыли. Но из-за сильного задымления ездить там небезопасно. Позже в региональном МЧС сообщили, что пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, и вокруг Кургана. В регионе объявлен режим ЧС.