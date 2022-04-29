Пожарные из соседних регионов помогли курганцам тушить огонь. Угрозы населенным пунктам нет

29 апреля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области пожарные предотвратили распространение огня на населенные пункты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским пожарным-спасателям совместно со специалистами из Свердловской и Челябинской областей удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также на многочисленные микрорайоны города Кургана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «В Курганской области продолжает действовать режим ЧС. Угроза населенным пунктам, возникшая ранее в результате крупного природного пожара, снята. Группировка сил курганского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты из Свердловской и Челябинской областей, подразделения лесной охраны проводят комплекс мероприятий по предотвращению перехода огня с ландшафтных и природных пожаров на территорию поселений. Проводится мониторинг обстановки с помощью беспилотных систем и системы определения термических точек», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина. В настоящее время проводится патрулирование, создание минерализированных полос, идет проливка уже возникших ранее очагов пожаров для предотвращения их повторного возникновения. «Проводится профилактическая работа по информированию населения и разъяснению требований пожарной безопасности в условиях режима ЧС. Задействован мобильный комплекс и средства массовой информации», — добавила Сабуркина. Всего на территории Курганской области в стабилизации обстановки задействованы 350 человек и более 100 единиц техники. Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом прошла срочная эвакуация людей. Пожар в садоводстве «Малиновка» охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганским пожарным-спасателям совместно со специалистами из Свердловской и Челябинской областей удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также на многочисленные микрорайоны города Кургана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «В Курганской области продолжает действовать режим ЧС. Угроза населенным пунктам, возникшая ранее в результате крупного природного пожара, снята. Группировка сил курганского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты из Свердловской и Челябинской областей, подразделения лесной охраны проводят комплекс мероприятий по предотвращению перехода огня с ландшафтных и природных пожаров на территорию поселений. Проводится мониторинг обстановки с помощью беспилотных систем и системы определения термических точек», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина. В настоящее время проводится патрулирование, создание минерализированных полос, идет проливка уже возникших ранее очагов пожаров для предотвращения их повторного возникновения. «Проводится профилактическая работа по информированию населения и разъяснению требований пожарной безопасности в условиях режима ЧС. Задействован мобильный комплекс и средства массовой информации», — добавила Сабуркина. Всего на территории Курганской области в стабилизации обстановки задействованы 350 человек и более 100 единиц техники. Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом прошла срочная эвакуация людей. Пожар в садоводстве «Малиновка» охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер.