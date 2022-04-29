Трассу Курган-Екатеринбург открыли, но ехать по ней небезопасно

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Горят леса. Село Иковка, автомобили, въезд запрещен, дпс
В Курганской области возобновлено движение по федеральной трассе (архивное фото) Фото:

На трассе Курган-Екатеринбург-Шадринск возобновлено движение транспорта. На дорогах из-за задымления видимость ограничена. Информация об открытии дороги размещена в официальной группе региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«29 апреля в 6:30 возобновлено движение транспорта на федеральной дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (с 344 по 356 км). Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, в регионе сохраняется задымление. Видимость на дорогах ограничена. Водителей просят соблюдать осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. «По возможности избежать поездок, пока сложившаяся неблагоприятная обстановка с природными пожарами в регионе полностью не стабилизируется», — добавили в УГИБДД России по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что движение на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области полностью закрыто вечером 28 апреля. Из-за пожаров в Курганской области ввели режим ЧС.

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На трассе Курган-Екатеринбург-Шадринск возобновлено движение транспорта. На дорогах из-за задымления видимость ограничена. Информация об открытии дороги размещена в официальной группе региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». «29 апреля в 6:30 возобновлено движение транспорта на федеральной дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (с 344 по 356 км). Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД предупреждают, в регионе сохраняется задымление. Видимость на дорогах ограничена. Водителей просят соблюдать осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. «По возможности избежать поездок, пока сложившаяся неблагоприятная обстановка с природными пожарами в регионе полностью не стабилизируется», — добавили в УГИБДД России по Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что движение на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области полностью закрыто вечером 28 апреля. Из-за пожаров в Курганской области ввели режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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