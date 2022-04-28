28 апреля 2022

Губернатор Шумков на месте пожара: Работаем в режиме 24/7. Видео

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожар, лесной пожар, тушение лесных пожаров, заградительная полоса
На борьбу с огнем в Курганской области брошены все силы и средства Фото:

Глава региона Вадим Шумков поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю, такое послание было озвучено во время посещения места крупного природного пожара в Кетовском районе (Курганская область). Сейчас огню противостоят примерно 350 человек и около 100 единиц техники.

«Всем ключевым профильным службам и главам муниципалитетов поставлена задача работать 24/7», — цитирует слова Шумкова пресс-служба губернатора у себя на сайте. По данным МЧС огонь распространяется на очень высокой скорости. Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям.

Ранее URA.RU сообщало. что из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим Чрезвычайной ситуации. Движение по федеральной дороге в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто. Ранее Вадим Шумков выступил с обращением к гражданам региона, в котором призвал не усугублять ситуацию.

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Глава региона Вадим Шумков поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю, такое послание было озвучено во время посещения места крупного природного пожара в Кетовском районе (Курганская область). Сейчас огню противостоят примерно 350 человек и около 100 единиц техники. «Всем ключевым профильным службам и главам муниципалитетов поставлена задача работать 24/7», — цитирует слова Шумкова пресс-служба губернатора у себя на сайте. По данным МЧС огонь распространяется на очень высокой скорости. Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям. Ранее URA.RU сообщало. что из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим Чрезвычайной ситуации. Движение по федеральной дороге в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто. Ранее Вадим Шумков выступил с обращением к гражданам региона, в котором призвал не усугублять ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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