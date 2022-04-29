Екатеринбурженка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате

29 апреля 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга сбили 9-летнего мальчика на самокате Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге водитель иномарки сбила школьника, который ехал по тротуару на самокате. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ при выезде с прилегающей территории на пр. Ленина допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, с ушибом правой ноги он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водителем оказалась 45-летняя женщина, привлекавшаяся к административной ответственности за несоблюдение ПДД 5 раз. По ее словам, подъезжая к тротуару она остановилась пропустить пешеходов, после чего начала движение и почувствовала удар в правое крыло автомобиля. Женщина утверждает, что ребенка на самокате не видела. Ранее URA.RU рассказывало, как водитель автомобиля Kia Rio сбил 14-летнего подростка в центре Екатеринбурга, мальчика доставили в больницу с травмой головы. Также мы сообщали о ДТП с участием ребенка на самокате в районе ЖБИ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге водитель иномарки сбила школьника, который ехал по тротуару на самокате. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ при выезде с прилегающей территории на пр. Ленина допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, с ушибом правой ноги он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водителем оказалась 45-летняя женщина, привлекавшаяся к административной ответственности за несоблюдение ПДД 5 раз. По ее словам, подъезжая к тротуару она остановилась пропустить пешеходов, после чего начала движение и почувствовала удар в правое крыло автомобиля. Женщина утверждает, что ребенка на самокате не видела. Ранее URA.RU рассказывало, как водитель автомобиля Kia Rio сбил 14-летнего подростка в центре Екатеринбурга, мальчика доставили в больницу с травмой головы. Также мы сообщали о ДТП с участием ребенка на самокате в районе ЖБИ.