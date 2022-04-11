В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка на самокате

ДТП произошло утром 12 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Сыромолотова в Екатеринбурге водитель, выезжая из двора, сбил 13-летнего ребенка, который ехал по тротуару на самокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомашины Lada Vesta при выезде со двора допустил наезд на пешехода, который двигался по линии тротуара на самокате», — говорится в сообщении ведомства. Самокатчиком оказался 13-летний ребенок, которого после аварии госпитализировали с поврежденной головой. ДТП произошло утром 12 апреля на улице Сыромолотова.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее. Они обязаны уступать дорогу людям, находящимся в пешеходной зоне.