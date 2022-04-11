11 апреля 2022

В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
ДТП произошло утром 12 апреля Фото:

На улице Сыромолотова в Екатеринбурге водитель, выезжая из двора, сбил 13-летнего ребенка, который ехал по тротуару на самокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомашины Lada Vesta при выезде со двора допустил наезд на пешехода, который двигался по линии тротуара на самокате», — говорится в сообщении ведомства. Самокатчиком оказался 13-летний ребенок, которого после аварии госпитализировали с поврежденной головой. ДТП произошло утром 12 апреля на улице Сыромолотова.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее. Они обязаны уступать дорогу людям, находящимся в пешеходной зоне.

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На улице Сыромолотова в Екатеринбурге водитель, выезжая из двора, сбил 13-летнего ребенка, который ехал по тротуару на самокате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомашины Lada Vesta при выезде со двора допустил наезд на пешехода, который двигался по линии тротуара на самокате», — говорится в сообщении ведомства. Самокатчиком оказался 13-летний ребенок, которого после аварии госпитализировали с поврежденной головой. ДТП произошло утром 12 апреля на улице Сыромолотова. В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее. Они обязаны уступать дорогу людям, находящимся в пешеходной зоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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