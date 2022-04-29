Лавров обвинил Запад в краже миллиардов долларов у России

30 апреля 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Запад украл у России 300 млрд долларов, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. «Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные „друзья“ украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, государства, которые отказываются переводить выплаты в рубли, не хотят, чтобы РФ получала деньги за свое сырье. А решение о переводе выплат за газ в рубли Москва приняла, чтобы «прекратить бессовестное воровство российских денег» Западом, добавил глава МИД. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. В Германии обвинили ЕС в газовом коллапсе. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Страны Запада украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. «Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные „друзья“ украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, государства, которые отказываются переводить выплаты в рубли, не хотят, чтобы РФ получала деньги за свое сырье. А решение о переводе выплат за газ в рубли Москва приняла, чтобы «прекратить бессовестное воровство российских денег» Западом, добавил глава МИД. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. В Германии обвинили ЕС в газовом коллапсе. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок.