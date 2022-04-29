Силуанов: бюджет РФ выдержит отказ Европы от российского газа

29 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов ответил на вопрос о бюджете РФ в условиях отказа от российского газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно. Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены», — цитируют РИА «Новости» Силуанова. По его словам, при планировании бюджета РФ учитывается снижение потребления со стороны Европы. Также Россия рассчитывает на увеличение поставок по другим направлениям, в первую очередь, по восточному, отметил министр. Некоторые страны Европы отказались покупать у России газ за рубли. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Решение о продаже топлива только за рубли принял президент РФ Владимир Путин. Его поддержали 76% граждан, 27% из которых надеются, что эта инициатива укрепит рубль, сообщал ВЦИОМ. Европа уже через полгода пожалеет об отказе от российского газа, потому что начнется зима и газ потребуется в больших объемах, цитирует Nation News главу фонда энергетического развития Сергея Пикина. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно. Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены», — цитируют РИА «Новости» Силуанова. По его словам, при планировании бюджета РФ учитывается снижение потребления со стороны Европы. Также Россия рассчитывает на увеличение поставок по другим направлениям, в первую очередь, по восточному, отметил министр. Некоторые страны Европы отказались покупать у России газ за рубли. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Решение о продаже топлива только за рубли принял президент РФ Владимир Путин. Его поддержали 76% граждан, 27% из которых надеются, что эта инициатива укрепит рубль, сообщал ВЦИОМ. Европа уже через полгода пожалеет об отказе от российского газа, потому что начнется зима и газ потребуется в больших объемах, цитирует Nation News главу фонда энергетического развития Сергея Пикина.