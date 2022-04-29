Лавров: есть ощущение, что НАТО ведет войну с Россией

30 апреля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Лавров: Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Североатлантический альянс скорее всего полагает, что ведет войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «К сожалению, есть ощущение, что НАТО считает, что ведет войну с Россией. НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что (президент РФ Владимир) Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена. Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить», — сказал министр в интервью телеканалу Al-Arabia. Он добавил, что Россия, в свою очередь, не считает себя в состоянии войны с НАТО. По его словам, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить. Ранее министр иностранных дел РФ говорил, что НАТО ведет «прокси-войну» с Россией. Он объяснил это тем, что НАТО постоянно поставляет оружие и технику в помощь Украине. Такая помощь Киеву доказывает «нечистоплотность американцев в том, что касается международного права». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Североатлантический альянс скорее всего полагает, что ведет войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «К сожалению, есть ощущение, что НАТО считает, что ведет войну с Россией. НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что (президент РФ Владимир) Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена. Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить», — сказал министр в интервью телеканалу Al-Arabia. Он добавил, что Россия, в свою очередь, не считает себя в состоянии войны с НАТО. По его словам, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить. Ранее министр иностранных дел РФ говорил, что НАТО ведет «прокси-войну» с Россией. Он объяснил это тем, что НАТО постоянно поставляет оружие и технику в помощь Украине. Такая помощь Киеву доказывает «нечистоплотность американцев в том, что касается международного права».