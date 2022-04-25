Лавров заявил о начале «прокси-войны» НАТО и России

26 апреля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Лавров: поставляя оружие и военную технику на Украину, НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляя оружие и технику в помощь Украине, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил Лавров в эфире Первого канала. Он считает, что военная помощь Киеву доказывает «нечистоплотность американцев в том, что касается международного права». Лавров привел в пример недавно переданные США российские вертолеты Ми-17, которые нужны были для урегулирования ситуации в Афганистане. Министр иностранных дел подчеркнул, что передача вертолетов третьим лицам запрещена без согласия Москвы. «Направление этих вертолетов на Украину — это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений», — заключил Лавров. По мнению Лавров, спецоперация на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Глава дипведомства добавил, что российская сторона хочет, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поставляя оружие и технику в помощь Украине, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил Лавров в эфире Первого канала. Он считает, что военная помощь Киеву доказывает «нечистоплотность американцев в том, что касается международного права». Лавров привел в пример недавно переданные США российские вертолеты Ми-17, которые нужны были для урегулирования ситуации в Афганистане. Министр иностранных дел подчеркнул, что передача вертолетов третьим лицам запрещена без согласия Москвы. «Направление этих вертолетов на Украину — это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений», — заключил Лавров. По мнению Лавров, спецоперация на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Глава дипведомства добавил, что российская сторона хочет, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше.