На Украине арестовали активы российского олигарха Фридмана

30 апреля 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Украина арестовала активы российского миллиардера Фридмана Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Суд арестовал активы компаний основателя «Альфа-банка», российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. «По ходатайству прокуратуры наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около 15,5 млн долларов — прим. URA.RU). Средства находились на счетах банка, „входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины“», — передает ТАСС сообщение ведомства. По версии следствия, Фридман и другие близкие к нему бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, легализовали активы этих компаний. Затем часть средств они вывели, а на другую был наложен арест. По информации издания «Страна», активы олигарха находились на счетах в украинском «Альфа-банке». Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила счета Фридмана и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Он не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя. По его словам, он не считает себя национал-предателем. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Суд арестовал активы компаний основателя «Альфа-банка», российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. «По ходатайству прокуратуры наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около 15,5 млн долларов — прим. URA.RU). Средства находились на счетах банка, „входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины“», — передает ТАСС сообщение ведомства. По версии следствия, Фридман и другие близкие к нему бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, легализовали активы этих компаний. Затем часть средств они вывели, а на другую был наложен арест. По информации издания «Страна», активы олигарха находились на счетах в украинском «Альфа-банке». Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила счета Фридмана и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Он не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя. По его словам, он не считает себя национал-предателем.