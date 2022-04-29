29 апреля 2022
28 апреля 2022

Предприятие из ЯНАО наказали за неправильное хранение отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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«Норд-Регион» хранил остатки рыбы в полипропиленовых мешках Фото:

ООО «Норд-Регион» из Салехарда наказали за нарушения требований правил утилизации биологических отходов. Нарушение было выявлено в январе 2022 года управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в ходе внеплановой проверки, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Предприятие хранило биологические отходы на земельном участке в металлических контейнерах, не имеющих холодильного оборудования, биоотходы складировались навалом в плетеных полипропиленовых мешках, при перемещении вытекали на поверхность земли. Кроме того, хранение осуществлялось на складе, совместно с продукцией животного происхождения», — пояснили в Россельхознадзоре.

Компанию оштрафовали на полмиллиона рублей. ООО «Норд-Регион» занимается переработкой рыбы и производством рыбной продукции.

Как ранее рассказывало URA.RU, компанию «ВАА-Агро», которая находится в Аксарке Приуральского района ЯНАО, накажут за загрязнение Оби экскрементами коров. Региональных Россельхознадзор завел административное дело на предприятие и его должностных лиц.

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ООО «Норд-Регион» из Салехарда наказали за нарушения требований правил утилизации биологических отходов. Нарушение было выявлено в январе 2022 года управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в ходе внеплановой проверки, сообщают в пресс-службе ведомства. «Предприятие хранило биологические отходы на земельном участке в металлических контейнерах, не имеющих холодильного оборудования, биоотходы складировались навалом в плетеных полипропиленовых мешках, при перемещении вытекали на поверхность земли. Кроме того, хранение осуществлялось на складе, совместно с продукцией животного происхождения», — пояснили в Россельхознадзоре. Компанию оштрафовали на полмиллиона рублей. ООО «Норд-Регион» занимается переработкой рыбы и производством рыбной продукции. Как ранее рассказывало URA.RU, компанию «ВАА-Агро», которая находится в Аксарке Приуральского района ЯНАО, накажут за загрязнение Оби экскрементами коров. Региональных Россельхознадзор завел административное дело на предприятие и его должностных лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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