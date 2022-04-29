Предприятие из ЯНАО наказали за неправильное хранение отходов

ООО «Норд-Регион» из Салехарда наказали за нарушения требований правил утилизации биологических отходов. Нарушение было выявлено в январе 2022 года управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в ходе внеплановой проверки, сообщают в пресс-службе ведомства.
«Предприятие хранило биологические отходы на земельном участке в металлических контейнерах, не имеющих холодильного оборудования, биоотходы складировались навалом в плетеных полипропиленовых мешках, при перемещении вытекали на поверхность земли. Кроме того, хранение осуществлялось на складе, совместно с продукцией животного происхождения», — пояснили в Россельхознадзоре.
Компанию оштрафовали на полмиллиона рублей. ООО «Норд-Регион» занимается переработкой рыбы и производством рыбной продукции.
Как ранее рассказывало URA.RU, компанию «ВАА-Агро», которая находится в Аксарке Приуральского района ЯНАО, накажут за загрязнение Оби экскрементами коров. Региональных Россельхознадзор завел административное дело на предприятие и его должностных лиц.
ООО «Норд-Регион» из Салехарда наказали за нарушения требований правил утилизации биологических отходов. Нарушение было выявлено в январе 2022 года управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в ходе внеплановой проверки, сообщают в пресс-службе ведомства. «Предприятие хранило биологические отходы на земельном участке в металлических контейнерах, не имеющих холодильного оборудования, биоотходы складировались навалом в плетеных полипропиленовых мешках, при перемещении вытекали на поверхность земли. Кроме того, хранение осуществлялось на складе, совместно с продукцией животного происхождения», — пояснили в Россельхознадзоре. Компанию оштрафовали на полмиллиона рублей. ООО «Норд-Регион» занимается переработкой рыбы и производством рыбной продукции. Как ранее рассказывало URA.RU, компанию «ВАА-Агро», которая находится в Аксарке Приуральского района ЯНАО, накажут за загрязнение Оби экскрементами коров. Региональных Россельхознадзор завел административное дело на предприятие и его должностных лиц.