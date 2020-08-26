На агрофирму из ЯНАО, загрязнявшую Обь фекалиями, завели дело

Отходы жизнедеятельности коров стекают в реку Обь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компанию «ВАА-Агро», занимающуюся производством молока в Аксарке Приуральского района ЯНАО, накажут за загрязнение Оби экскрементами коров. По результатам проверки Россельхознадзора, на предприятие и его должностных завели административное дело.

«Установлено, что ООО „ВАА-Агро“ осуществляет складирование навоза, образующегося при разведении и содержании скота, за пределами навозохранилища, — говорится в сообщении управления Россельхохнадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. — Навозохранилище, находящееся на территории комплекса, переполнено». В отношении юрлица и непосредственного виновника загрязнения начато административное производство.

В Россельхознадзоре уточнили: предприятие разводит КРС с целью производства молока. Ферма с навозохранилищем принадлежит окружной «Дирекции по развитию сельских территорий» и предоставлена компании безвозмездно.

Ранее URA.RU рассказывало, что отравление воды продуктами жизнедеятельности КРС может угрожать населению Аксарки. Сброс отходов был отмечен в районе водозабора для местного водопровода.

В реготделении «Единой России», инициировавшем проверку, сообщили: история длится уже пять лет. Ранее единственным арендатором комплекса являлось АО «Салехардагро».

По информации департамента АПК ЯНАО, в окружной Арбитражный суд был подан иск к «Салехардагро» об очистке объекта от отходов животноводства. Очередное судебное заседание пройдет в арбитраже 17 сентября.