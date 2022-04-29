29 апреля 2022

Зеленского поймала на лжи полиция Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Полиция Киева опровергла заявления Зеленского о якобы братских могилах Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию «Суспильне» опровергла слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. По ее словам, у правоохранительных органов таких данных нет.

«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».

Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что в Киевской области якобы было найдено массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима».

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Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию «Суспильне» опровергла слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. По ее словам, у правоохранительных органов таких данных нет. «В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим». Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что в Киевской области якобы было найдено массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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