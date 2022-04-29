Возбуждено дело после смертельного пожара под Екатеринбургом

30 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

На месте пожара работают следователи, криминалисты, полицейские и МЧС (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту пожара в селе Мезенское (Свердловская область), где погибли три человека, в том числе двое детей. Сообщение об этом появилось в telegram-канале пресс-службы СУ СКР по Свердловской области. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за раскаленной трубы в бане. «Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Подробностями трагедии делятся в ГУ МВД по Свердловской области. «ЧП произошло, когда одна семья была в гостях у другой. Ради друзей была приготовлена баня, а поздно вечером все легли спать. Что конкретно произошло и по какой точно причине вспыхнул огонь, будет установлено в ближайшее время. Представители МВД, МЧС и Следственного комитета отрабатывают все возможные версии, в том числе замыкание электропроводки и иные. Среди приоритетных — могла раскалиться труба бани, от нее огонь мог перейти к пристрою и дому», — сообщил начальник пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Полицейские установили личности трех погибших. Это 46-летний отец одной из семей, а также двое детей другой семьи — шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. Среди пострадавших — 36-летний отец второй семьи, 35-летняя супруга погибшего и трое их детей. В полиции напоминают, что начало летнего сезона — самое время проверить состояние печного отопления. Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью. В прокуратуре региона также организовали проверку по факту происшествия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту пожара в селе Мезенское (Свердловская область), где погибли три человека, в том числе двое детей. Сообщение об этом появилось в telegram-канале пресс-службы СУ СКР по Свердловской области. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за раскаленной трубы в бане. «Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Подробностями трагедии делятся в ГУ МВД по Свердловской области. «ЧП произошло, когда одна семья была в гостях у другой. Ради друзей была приготовлена баня, а поздно вечером все легли спать. Что конкретно произошло и по какой точно причине вспыхнул огонь, будет установлено в ближайшее время. Представители МВД, МЧС и Следственного комитета отрабатывают все возможные версии, в том числе замыкание электропроводки и иные. Среди приоритетных — могла раскалиться труба бани, от нее огонь мог перейти к пристрою и дому», — сообщил начальник пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Полицейские установили личности трех погибших. Это 46-летний отец одной из семей, а также двое детей другой семьи — шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. Среди пострадавших — 36-летний отец второй семьи, 35-летняя супруга погибшего и трое их детей. В полиции напоминают, что начало летнего сезона — самое время проверить состояние печного отопления. Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью. В прокуратуре региона также организовали проверку по факту происшествия.