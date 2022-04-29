Глава Екатеринбурга отменил решение экс-мэра, убираясь в парке. Фото

30 апреля 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, изменения вокруг дендропарка — не волюнтаризм, а взвешенное решение Фото Алины Шешеня Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время традиционного субботника в дендропарке на ул. 8 Марта отменил решение своего предшественника, а ныне сенатора Александра Высокинского. Орлов распорядился вернуть эту территорию в ведение комитета по благоустройству, передает корреспондент URA.RU. Сейчас Дендропарк курирует комитет по экологии. «Я уже переговорил с [вице-мэром по благоустройству Алексеем] Бубновым, Тамарой Алиевной [Благодатковой, начальником комитета по благоустройству]», — сказал Орлов директору дендропарка Светлане Раскостовой. А после с граблями в руках отправился к начальнику комитета по экологии Артуру Зиганшину. «Артур, зачем тебе эта головная боль?» — объяснил свое решение градоначальник. Зиганшин согласился. «Не знаю, зачем его [дендропарк] отдали комитету по экологии, — сказал Орлов уже корреспонденту. — Никто этого решения не понял. Дендропарк, он ведь как ботанический сад. Здесь районируют сорта цветов, и надо очень грамотно их высаживать, чтобы они все лето цвели. Если непрофессионалы будут этим заниматься, ничего хорошего [не выйдет]». И это не единственное изменение, анонсированное во время большой уборки. Орлов подтвердил два инсайда URA.RU. Первый — власти действительно обсуждают передачу некоторых городских парков (например, летнего парка «Уралмаш», если его реконструируют) в управление ЦПКиО. Второй — лесопарками теперь будет заниматься не комитет по благоустройству (МБУ «Зеленстрой»), а комитет по экологии. Вместе с Орловым на уборку дендропарка вышли его замы (за исключением Сергея Плахотина и Дмитрия Ноженко, которые в отпуске), десятки сотрудников горадминистрации (многие — с детьми). Предполагается, что в ближайшие два дня парк откроют для всех горожан (его закрывали на просушку). В этом году Алексей Орлов прибирался в парке дольше, чем в 2021-м, — около часа Фото Алины Шешеня Вместе с ним в парк вышли почти все вице-мэры. На фото — Екатерина Сибирцева и Игорь Сутягин (на заднем плане) Фото Алины Шешеня Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время традиционного субботника в дендропарке на ул. 8 Марта отменил решение своего предшественника, а ныне сенатора Александра Высокинского. Орлов распорядился вернуть эту территорию в ведение комитета по благоустройству, передает корреспондент URA.RU. Сейчас Дендропарк курирует комитет по экологии. «Я уже переговорил с [вице-мэром по благоустройству Алексеем] Бубновым, Тамарой Алиевной [Благодатковой, начальником комитета по благоустройству]», — сказал Орлов директору дендропарка Светлане Раскостовой. А после с граблями в руках отправился к начальнику комитета по экологии Артуру Зиганшину. «Артур, зачем тебе эта головная боль?» — объяснил свое решение градоначальник. Зиганшин согласился. «Не знаю, зачем его [дендропарк] отдали комитету по экологии, — сказал Орлов уже корреспонденту. — Никто этого решения не понял. Дендропарк, он ведь как ботанический сад. Здесь районируют сорта цветов, и надо очень грамотно их высаживать, чтобы они все лето цвели. Если непрофессионалы будут этим заниматься, ничего хорошего [не выйдет]». И это не единственное изменение, анонсированное во время большой уборки. Орлов подтвердил два инсайда URA.RU. Первый — власти действительно обсуждают передачу некоторых городских парков (например, летнего парка «Уралмаш», если его реконструируют) в управление ЦПКиО. Второй — лесопарками теперь будет заниматься не комитет по благоустройству (МБУ «Зеленстрой»), а комитет по экологии. Вместе с Орловым на уборку дендропарка вышли его замы (за исключением Сергея Плахотина и Дмитрия Ноженко, которые в отпуске), десятки сотрудников горадминистрации (многие — с детьми). Предполагается, что в ближайшие два дня парк откроют для всех горожан (его закрывали на просушку).