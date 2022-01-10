Павел Зубакин говорит, что пока не в курсе планов руководства города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос о создании структуры, которая будет управлять всеми крупными городскими парками. По словам источника URA.RU в мэрии, ее с большой долей вероятности возглавит директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского Павел Зубакин.

«[Мэр города Алексей] Орлов дал поручение управлению культуры подготовить необходимые документы, продумать механизм. Перед этим идею обсудили с [губернатором Евгением] Куйвашевым — еще в прошлом году. Он одобрил. Рабочее название структуры — „Объединенная дирекция городских парков“. Ее руководителем, скорее всего, станет Зубкакин. Во всяком случае таков актуальный план», — поделился собеседник агентства.

Зубакин управляет ЦПКиО с 1 июня 2021-го. До этого он был заместителем прежнего директора Екатерины Кейльман. Назначение Зубакина было неожиданным, ведь известно, что Орлов до последнего рассматривал другого кандидата. Позднее Куйвашев и Орлов публично высказали менеджеру доверие. В разговоре с URA.RU он заявил, что информации о создании дирекции у него нет, и отметил, что ранее неоднократно выступал за появление органа, который централизованно занимался бы общественными пространствами. Непосредственный начальник Зубакина — глава управления культуры Илья Марков — не ответил на звонок URA.RU.

Автором задумки с «Объединенной дирекцией» называют вице-спикера гордумы Виктора Тестова. Он подтвердил это корреспонденту, но подчеркнул, что каких-либо официальных решений на текущий момент нет. «Парковых территорий у нас около 20 в городе. И чтобы они развивались равномерно, нужна единая модель преобразований с продуманной финансовой составляющей. Ведь вопрос развития парков особенно актуален в период пандемии, когда все больше людей предпочитают не ездить куда-то, а отдыхать в городе», — объяснил он. Также Тестов поделился, что скоро отправится в Казань, где изучит соответствующий опыт.

В августе 2021-го схожую идею на совете неравнодушных горожан при Орлове озвучивал и шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. В частности, он обращал внимание на отсутствие активностей в большинстве парков города — даже тех, в которые вкладывают бюджетные деньги.

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