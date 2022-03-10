Новому топ-чиновнику мэрии Екатеринбурга добавят власти и денег

Артур Зиганшин приступил к работе в горадминистрации сразу после праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый начальник комитета мэрии Екатеринбурга по экологии Артур Зиганшин будет распоряжаться большими полномочиями (и, соответственно, бюджетами), чем его предшественница Екатерина Мурзина. По данным URA.RU, в ведение Зиганшина передадут все городские лесопарки. Сейчас за это отвечает городской комитет по благоустройству, который подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову (комитет по экологии пока находится также в его ведении, но в ближайшее время перейдет к первому вице-мэру Игорю Сутягину).

В Екатеринбурге сейчас 13 лесопарков. За ними следит МСАУ «Екатеринбургское лесничество». Вероятно, речь идет о передаче под крыло Зиганшина всего учреждения. «А комитет по благоустройству продолжит заниматься благоустройством парков и скверов, не относящихся к лесам», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Сам Зиганшин о своем функционале пока не говорит — погружается в дела. Косвенным подтверждением перераспределения влияния в мэрии может служить комментарий мэра Алексея Орлова, который он дал URA.RU днем 10 марта. «Нашими парками, лесными территориями надо заниматься — системно, многоступенчато», — сказал Орлов, отвечая на вопрос про назначение Зиганшина.

О нем объявили утром 10-го. Даже для высокопоставленных чиновников мэрии это стало неожиданностью. С весны 2018 года Зиганшин, которого связывают с окружением Орлова (через председателя свердловского отделения «Деловой России» Леонида Гункевича), курировал личный проект губернатора Евгения Куйвашева — благоустройство Шарташского лесопарка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам