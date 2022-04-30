В Брянской области два снаряда попали в населенный пункт Жеча (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области в нефтебазу Стародубского округа попало два авиаснаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда. В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале.

Губернатор сообщил, что украинский самолет попытался атаковать нефтетерминал на российской территории, передает RT. В результате происшествия жертв среди населения не обнаружено, уточняет MK.RU .

Это не первый обстрел в Брянской области со стороны ВСУ. Ранее украинские военные обстреляли село, а также несколько раз погранпункты

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут платить по такой схеме. Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам